В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту, пишет CNN.



Как сообщается, Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.



На месте происшествия разгорелся пожар, но количество пострадавших пока неизвестно.