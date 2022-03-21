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21 марта 22, 15:03
В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту
Boeing-737
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Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, на борту было 123 пассажира и девять членов экипажа

В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту, пишет CNN.

Как сообщается, Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

На месте происшествия разгорелся пожар, но количество пострадавших пока неизвестно.
liga.net
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