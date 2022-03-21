В Китае разбился пассажирский самолет со 132 людьми на борту, пишет CNN.
Как сообщается, Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.
На месте происшествия разгорелся пожар, но количество пострадавших пока неизвестно.
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