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21 марта 22, 15:51
Байден планирует посетить Польшу
Джо Байден
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Остановка в Польше добавлена к программе поездки президента США в Брюссель

Остановка в Польше добавлена к программе поездки президента США в Брюссель, в ходе которой он проведет консультации с союзниками по НАТО относительно противодействия российской агрессии, передает Голос Америки.

По словам пресс-секретаря президента Джен Псаки, Байден сначала посетит Брюссель, а затем отправится в Польшу.

В Варшаве Джо Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, запланированную на субботу, 26 марта. Они обсудят реакцию на "гуманитарный кризис в области прав человека, который создала неоправданная и неспровоцированная война России против Украины".

21 марта, перед своей поездкой, Байден проведет обсуждение военной ситуации в Европе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу.
liga.net
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