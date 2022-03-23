Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 марта 22, 22:30
Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в США
G20
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в Вашингтоне – Reuters

Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 и что предложение получило "позитивную реакцию" администрации США, сообщает Reuters.

Министр экономического развития Польши Петр Новак сообщил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" обсуждался на встречах, которые на прошлой неделе прошли в Вашингтоне.

"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы вышли с  предложением исключить Россию из G20, и реакция была позитивной", – сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что инициатива будет передана президенту США.  

Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы  и это неизбежно должно отразиться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.

В 2014 году, после начала оккупации Крыма, Россию исключили из G7, которая до этого была известна как G8.
liga.net
Ещё по теме:
Макрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
Польша предложила США забрать все польские МиГ-29 себе
Китай согласился помочь РФ в войне с Украиной - FT
Украина получит от США 800 систем ПВО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как изменится мир после войны в Украине – Foreign Policy
noimageВенгрия против эмбарго на газ и закрытия неба над Украиной
Лента новостей