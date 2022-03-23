Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в США

Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 и что предложение получило "позитивную реакцию" администрации США, сообщает Reuters.

Министр экономического развития Польши Петр Новак сообщил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" обсуждался на встречах, которые на прошлой неделе прошли в Вашингтоне.

"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы вышли с предложением исключить Россию из G20, и реакция была позитивной", – сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что инициатива будет передана президенту США.

Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы и это неизбежно должно отразиться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.