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23 марта 22, 17:33
Завтра НАТО согласует новую помощь Украине
Столтенберг
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Столтенберг перечислил направления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время завтрашнего саммита Альянса будет согласована дополнительная военная помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют дополнительную помощь", – сказал он в начале выступления.

По словам Столтенберга, Украине помогут с кибербезопасностью, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия, а также против радиологической ("грязная бомба") и ядерной угроз.

Он снова подчеркнул, что НАТО не будет воевать с Россией в помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО.

На 19 марта 2022 года более 70% украинцев поддерживали интеграцию страны с НАТО. 

Сегодня, 23 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет воевать против России в Украине. 
liga.net
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