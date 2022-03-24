Завтра НАТО согласует новую помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время завтрашнего саммита Альянса будет согласована дополнительная военная помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют дополнительную помощь", – сказал он в начале выступления.

По словам Столтенберга, Украине помогут с кибербезопасностью, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия, а также против радиологической ("грязная бомба") и ядерной угроз.

Он снова подчеркнул, что НАТО не будет воевать с Россией в помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО.





Сегодня, 23 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет воевать против России в Украине.







