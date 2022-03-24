Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 марта 22, 17:35
Беларусь высылает 12 украинских дипломатов – МИД
Посольство Украины в Минске
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Беларусь высылает 12 украинских дипломатов – МИД

Беларусь в одностороннем порядке закрыла консульство Украины в Бресте и потребовала сократить состав посольства Украины в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. 

"Сегодня в продолжение вчерашней провокации в СМИ белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте", – написал Николенко.

Он также сообщил, что двенадцати украинским дипломатам было предписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

МИД Украины расценивает такие действия Беларуси как "очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине".

Об ответе Украины на действия Беларуси будет объявлено дополнительно.

Николенко также отметил, что посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом, и что "у наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси".

22 марта беларуская сторона обвинила в шпионаже восьмерых сотрудников посольства Украины в Минске. 

19 марта Украину покинули сотрудники посольства Беларуси в Киеве. 

США и НАТО считают, что Беларусь может "скоро" присоединиться к России в ее войне против Украины, и что Минск уже предпринимает шаги для этого. 
liga.net
Ещё по теме:
Минобороны Беларуси усилило ПВО
В Беларуси колонна мигрантов идет к Польше
Вашингтон ввел визовые санкции против Беларуси
Разговоры и маневры. Что происходит вокруг Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Многие члены Генассамблеи ООН напуганы действиями России
noimageВойна в Украине и революция в головах беларуских силовиков
noimageШвеция отправит ВСУ 5 тыс. единиц противотанкового оружия
noimageЗавтра НАТО согласует новую помощь Украине
Лента новостей