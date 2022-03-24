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23 марта 22, 19:44
Швеция отправит ВСУ 5 тыс. единиц противотанкового оружия
противотанковое оружие
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Швеция направит Украине еще 5 тысяч противотанковых комплексов

Швеция направит Украине еще 5 тысяч противотанковых комплексов, заявил шведский министр обороны Петер Хультквист, передает Би-би-си.

Швеция уже присылала Вооруженным силам Украины точно такое же количество противотанковых комплексов.

Еще в феврале Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы. 

Однако позднее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.

Также Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.
liga.net
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