Швеция отправит ВСУ 5 тыс. единиц противотанкового оружия

Швеция направит Украине еще 5 тысяч противотанковых комплексов, заявил шведский министр обороны Петер Хультквист, передает Би-би-си.

Швеция уже присылала Вооруженным силам Украины точно такое же количество противотанковых комплексов.





Еще в феврале Швеция, ссылаясь на очень строгие правила, вместо оружия обещала Украине только деньги на реформы.





Однако позднее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины.





Также Швеция поддержала Евросоюз в решении закрыть воздушное пространство для самолетов России. Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС.