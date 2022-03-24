Война в Украине и революция в головах беларуских силовиков

В СМИ обсуждают возможность вступления Вооруженных сил Беларуси в войну против Украины. Такое развитие событий — использование беларусских военнослужащих как пушечного мяса для отвлечения внимания Вооруженных сил Украины с важных для русских оккупантов направлений – желаемый сценарий для президента США Владимира Путина.

Но настроения внутри беларусских провластных элит (несмотря на агрессивную риторику) не слишком способствует реализации хотелок Кремля. Для окружения Александра Лукашенко это будет катастрофа. Можно добавить и антивоенные настроения бОльшей части общества и существенной части силовиков. Выполнять приказы на своей территории они будут. Воевать не за свои интересы против Украины не хочется.

Но, это базовые тезисы, так сказать, общая картина. А есть процесс, который пока не заметен, но который имеет колоссальный масштаб влияния на настроения в будущем. Попробую объяснить.

Итак, для беларусских силовиков (военные, милиция, пограничная служба и т. д.) силовой блок РФ многие годы воспринимался как несомненная доминирующая сила в регионе и как эталон боеспособности. Вторая Чеченская война (несмотря на сомнительные результаты), война против Грузии, информационный шум вокруг операции в Сирии лишь укрепляли эту ментальную конструкцию.

Некоторым исключением была Украина. Но и тут факт аннексии Крыма воспринимался как демонстрация силы, а война на Донбассе… Приходилось слышать тезис вроде "ну так тура именно армией Россия входила ограниченно и это привело к Минским соглашениям".

Но, начиная с 2015 года, в Беларуси внимательнейшим образом следили за трансформацией ВСУ, изучали опыт, пытались его перенять. Это находило отражение даже в новых образцах вооружений, которые разработаны и поставляются в войска. Тот же "кайман", подходящая для полупартизанской войны РСЗО "Флейта", автоматизированные боевые модули и много чего другого.

Причем, тут интересную роль играла пропаганда (как беларусская, так и российская). ВСУ вроде становились сильнее, но базовая конструкция про государство Украина — слабое, с ограниченными возможностями.

Поэтому, даже на фоне признания прогресса ВСУ, базовое восприятие оставалось в старых рамках — российскую армию считали эталоном боеспособности. Этому концепту более 20 лет и он успел стать ключевым.

И тут Россия силами своих вооруженных сил, росгвардии и другого сброда вторгается в Украину. Первая реакция и ожидания беларусских военных "украинцев может быть и жаль, но они развалятся".

Но проходит неделя, вторая, третья, а Украина не сдается. Более того, российское вторжение завязло и идет процесс планомерной утилизации того самого эталона боеспособности.

Успех РФ на Южном направлении обеспечен классической российской (и позже советской) политикой "завалить трупами" – переть не считаясь с потерями. Для этого туда перекидываются резервы с других перспективных (для РФ) направлений.

Вы еще не поняли, что начинает происходить (пока только начинает) в головах беларусских (да и не только — можно добавить болгарских, румынских, сербских) военных?

Эталон боеспособности забуксовал и уничтожается в государстве, которое они считали заведомо слабым. При этом ВСУ демонстрируют прекрасную способность ставить рациональные цели (остановить, уничтожить наступательный потенциал, по возможности оттеснить) и малыми силами достигать их.

Это, если хотите, разрыв шаблона, потеря ориентира. И зависть "российским зарплатам" военных начинает сменяться простым тезисом "платят лучше, но не долго".

Второй аспект — демонстрация российского отношения к погибшим и пленным. Для среднестатистического белоруса дико не вернуть домой и не похоронить погибшего. А военный "примеряет эту роль на себя".

Процесс только начинается. И пока рано говорить о быстрых результатах. Но каждый день пробуксовки РФ в Украине добавляет аргументов.

Чтобы он пошел быстрее, можно часть информации нацеливать именно на тех, кто видел в России безупречную военную доминанту в регионе (еще раз — это не только Беларусь).

Выдумывать истории не стоит — это вредно. Но отбирать и группировать кейсы стоит. В частности:

1. Потери. Но тут не столько фото трупов, сколько подтвержденные потери техники. В качестве базы можно брать подтвержденные фото и видео материалы от ВСУ.

2. Очень важны кейсы, когда потери вызваны тупостью российского руководства (ну тут кейсы Гостомеля, Чернобаевки и других мест прекрасно помогают). Это демонстрирует качество принятия решений в армии РФ.

3. Трофеи, пленные, результаты демотивации противника. И тут как частные истории, так и статистика. Крайне полезными могут оказаться видео и фото из лагерей военнопленных (после их возможной организации).

4. Соотношение потерь и трофеев сторон. Тут можно просто пользоваться открытыми иностранными источниками, которые ведут детальный подсчет по доступным фото и видео материалам. Важно, поскольку в данном случае доступна верификация от "третьей", "нейтральной" стороны.

5. Успешные кейсы и результаты полупартизанской и партизанской деятельности. То, что армия РФ не может организовать логистику даже в коридоре длиной в 100 км, много говорит о ее способности вести масштабную и успешную войну.

6. Юмор. Мемы. То что является объектом иронии не может быть страшным и уж точно не является эталоном чего бы то ни было.

В качестве дополнения можно и нужно говорить о такой вещи как уважение к военному со стороны населения. А так же со стороны государства. Обеспечение, заработные платы, условия и так далее. Демонстрировать, чем отличается подход "бабы нарожают" от подхода к созданию армии защитников своей страны. Даже когда государство не является мировым либо региональным экономическим лидером.

Уже это каждую минуту, каждый час будет влиять на настроения. С одной стороны на желание "повоевать против Украины", а с другой, что важно для нас в будущем — на страх перед "непобедимостью" российской армии.

И, наконец, после войны, важны кейсы успешных тактических операций ВСУ. О стратегических решениях, с примерами картинок на картах информации и анализа будет куча. А о реализации операций на уровне батальона/бригады мало. Но это то, что в первую очередь интересует военных. Речь идет, естественно, об операциях, о которых можно рассказывать.

Такая информация будет "контрольным в голову" в деле разрушения создававшегося Кремлем мифа о силе своей армии. И, как результат, изменение восприятия РФ со стороны силовиков целого ряда стран.

С другой стороны, это создает новый имидж Украине и ее силовому блоку. Восприятие нашей страны как той, которой не стоит угрожать, дорогого стоит и окупается в политике и экономике.

Игорь Тышкевич



