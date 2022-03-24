Итоги саммита НАТО. 11 ключевых заявлений и решений

Североатлантический альянс решительно осудил вторжение России в Украину и призвал Путина немедленно прекратить войну.

Об этом говорится в релизе по итогам состоявшегося сегодня саммита лидеров стран-членов НАТО.

– В НАТО назвали агрессию России против Украины самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

"Мы самым решительным образом осуждаем вторжение России в Украину", – говорится в заявлении.

– В НАТО призвали Путина немедленно прекратить войну и вывести армию из Украины, а также призвали Беларусь прекратить свое соучастие в агрессии против Украины.

"Атака России на Украину угрожает глобальной безопасности. Ее нападки на международные нормы делают мир менее безопасным. Эскалационная риторика президента Путина – безответственная и дестабилизирующая", – говорится в заявлении.

– В НАТО заявили, что будут работать, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях гуманитарного и международного права, включая военные преступления. Также в альянсе намерены продолжать противостоять лжи России о ее нападении на Украину и разоблачать сфабрикованные нарративы.

– Страны НАТО призвали РФ к конструктивному участию в переговорах с Украиной.

"Продолжающаяся агрессия России во время переговоров вызывает сожаление", – говорится в заявлении.

– В альянсе выразили полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским, правительством Украины и украинцами и подтвердили свою "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Страны НАТО заявили, что с 2014 года помогают Украине реализовывать свое право на самооборону и обучили Вооруженные силы Украины, укрепив их военный потенциал.

Союзники по НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, заявили лидеры стран альянса.

– "Союзники по НАТО продолжат оказывать помощь в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера", – говорится в заявлении.

Союзники по НАТО также оказывают обширную гуманитарную помощь и принимают миллионы беженцев.

"Министры иностранных дел дополнительно обсудят нашу поддержку Украине, когда встретятся в апреле", – сказано в заявлении НАТО.

– В альянсе заявили, что по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию.

– Страны-члены Североатлантического альянса обратились к Китаю – выразили обеспокоенность недавними публичными комментариями официальных лиц КНР и призвали Китай прекратить распространять ложные нарративы Кремля, в частности о войне и НАТО, и содействовать мирному урегулированию конфликта.

Страны-члены НАТО призвали Китай воздерживаться от какой-либо поддержки военных действий России и от любых действий, которые помогают РФ обходить санкции.

– В НАТО заявили, что оказывают индивидуальную поддержку партнерам, пострадавшим от российских угроз и вмешательства, и выразили готовность сделать все необходимое для защиты союзников и их территории.

"В ответ на действия России мы активировали планы обороны НАТО, развернули элементы Сил реагирования НАТО и разместили 40 000 военнослужащих на нашем восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы", – говорится в заявлении.

В НАТО сообщили о создании четырех дополнительных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

– В Альянсе намерены ускорить трансформацию НАТО для более опасной стратегической реальности, в том числе за счет принятия следующей Стратегической концепции в Мадриде, значительно укрепить долгосрочную позицию сдерживания и обороны.

– НАТО повышает устойчивость своих обществ и инфраструктуры, расширяют кибервозможности, а также готовность к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам, чтобы противостоять пагубному влиянию России.

– Союзники существенно увеличивают свои расходы на оборону.

"Решение президента Путина напасть на Украину является стратегической ошибкой с серьезными последствиями также для России и российского народа. Мы по-прежнему едины и полны решимости противостоять агрессии России, помогать правительству и народу Украины и защищать безопасность всех союзников", – говорится в заявлении.





ВСУ получат новые партии противотанковых комплексов, средства ПВО и беспилотники, сказал Столтенберг.

