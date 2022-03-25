Байден о возможном применении Россией химического оружия

Президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения". Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Байдена дважды спросили о возможном применении Россией химического оружия.

В своем первом ответе на вопрос, какой будет реакция США или НАТО, он сказал: "Мы ответим, если он (российский диктатор Путин, – ред) его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения".

На вопрос о том, приведет ли это к прямому вмешательству НАТО в войну в Украине, он сказал: "Что касается НАТО, мы примем это решение в свое время".

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