Заявление G7 по агрессии России

В совместном заявлении по итогам сегодняшней встречи лидеры G7 осудили военную агрессию России против Украины и задекларировали готовность усилить санкционное давление на РФ. Заявление опубликовано на сайте Евросовета.





Они заявили о своем единстве в решимости "восстановить мир и стабильность и отстаивать международное право", осуждая военную агрессию России.





Лидеры осудили нападения оккупантов на мирное украинское население и приветствовали международные расследования совершенных россиянами военных преступлений. Они призвали Россию немедленно прекратить противодействие организации гуманитарных коридоров.





Руководство России обязано немедленно выполнить приказ Международного суда ООН о прекращении военных действий и вывести свои военные силы с территории Украины.





Страны G7 призвали власти Беларуси воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины. Также они призвали все страны не оказывать России военную или иную помощь для продолжения ее агрессии против Украины.





Участники G7 "не пожалеют усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, за их действия".





Лидеры заявили, что будут следить за соблюдением введенных против РФ санкций, противодействуя попыткам их смягчения. "Мы готовы применять дополнительные меры по мере необходимости", – сказано в заявлении.





Атака России уже поставила под угрозу безопасность ядерных объектов в Украине. Российские военные действия создают чрезвычайные риски для населения и окружающей среды, что может привести к катастрофическим последствиям.





Лидеры G7 предостерегли РФ от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия.





Страны Большой семерки усилят поддержку Украины и соседних стран.





G7 продолжит усилия по поддержке Украины в защите ее сетей от киберинцидентов.





Они поблагодарили страны, которые принимают украинских беженцев, и призвали к увеличению международной помощи им. "Таким образом, мы все готовы приветствовать их (беженцев, – ред.) на нашей территории", – сказано в заявлении.





Страны G7 выразили обеспокоенность "эскалацией и усилением репрессий против российского народа и усилением враждебной риторики российского руководства, в том числе в отношении простых граждан". Также G7 выразила поддержку тем, кто выступает против войны.





"Народ России должен знать, что мы не держим на него обид. Именно президент Путин, его правительство и сторонники, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, навязывают россиянам эту войну и ее последствия, и это их решение пятнает историю русского народа", – сказано в заявлении.





Лидеры G7 задекларировали дальнейшие шаги по снижению зависимости от российской энергии.





Война Путина подвергает глобальную продовольственную безопасность повышенному давлению, отметили участники Большой семерки. В заявлении говорится о рисках влияния санкций против РФ на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией и необходимости противодействия им.





"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном порядке", – сказано в заявлении.