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25 марта 22, 09:37
Франция впервые вывела в море три атомные подлодки
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В ответ на бряцание Россией ядерным оружием Франция впервые со времен холодной войны вывела в море три атомные подлодки с баллистическими ракетами

Франция впервые со времен холодной войны вывела три атомные подлодки. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что газета бретонского порта Telegramme сообщила: две из четырех подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули базу Иль-Лонг и присоединятся к единственной субмарине, которая постоянно патрулирует Атлантику.

В издании отмечают, что эти действия сделаны в ответ на "бряцание Россией ядерным оружием".

Там также пишут, что в последний раз сразу три французские атомные подлодки были развернуты за 10 лет до окончания холодной войны – в разгар противостояния США и СССР из-за ракет средней дальности в Европе.
liga.net
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