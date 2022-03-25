Франция впервые вывела в море три атомные подлодки

Франция впервые со времен холодной войны вывела три атомные подлодки. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что газета бретонского порта Telegramme сообщила: две из четырех подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули базу Иль-Лонг и присоединятся к единственной субмарине, которая постоянно патрулирует Атлантику.

В издании отмечают, что эти действия сделаны в ответ на "бряцание Россией ядерным оружием".

Там также пишут, что в последний раз сразу три французские атомные подлодки были развернуты за 10 лет до окончания холодной войны – в разгар противостояния США и СССР из-за ракет средней дальности в Европе.