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27 марта 22, 16:13
Орбан: Исполнение просьб Украины погубит Венгрию
Орбан
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Венгрия против антироссийских санкций. Введение эмбарго на российские энергоносители остановит венгерскую экономику, заявил премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика его страны остановится, если Будапешт выполнит просьбу Украины о введении эмбарго на российские энергоносители. Об этом он сказал в радиоэфире 27 марта, пишет ЕП.

"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще", - сказал Орбан.

По его словам, Украина просит Венгрию о том, чтобы не использовать 61 процент всей венгерской нефти, а это будет означать, что в стране возникнет дефицит топлива.

Кроме того, по словам Орбана, если Венгрия введет эмбарго на российский газ, это означает, что исчезнет 85 процентов всего венгерского потребления газа.

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что сделает для Украины все, что в его силах, "но нельзя требовать погубить себя ради них".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Орбану, призвал венгерского лидера "не колебаться с принятием решений по санкциям, в то время, когда российские оккупанты в Украине занимаются массовыми убийствами". 

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает все возможное, чтобы оградить венгров от войны и не откажется от российского газа и нефти.
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