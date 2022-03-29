Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле

В Турции начинаются переговоры между Украиной и Россией по поводу широкомасштабной войны, которую РФ развязала 24 февраля. Переговоры открывал президент Турции Реджеп Эрдоган, трансляция была в его аккаунте в Twitter.

"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принятые сегодня решения", – процитировал речь Эрдогана на открытии переговоров советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.





В Офисе президента сообщили, что за столом переговоров Украину представят министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардеп СН Андрей Костин, нардеп Голоса Рустем Умеров.

Подоляк сообщил, что сейчас идет раунд глав делегации – между Архамией и Владимиром Мединским. По его словам, речь идет о фундаментальных положениях переговорного процесса, делегации же параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее отметил, что программа-минимум на переговоры – решение гуманитарных вопросов, максимум – прекращение огня.

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань.



