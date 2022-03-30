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29 марта 22, 21:28
США сдвигов в переговорах Украины и РФ не видят
Блинкен
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Блинкен не верит в позитивные сдвиги в переговорах Украины с Россией
Несмотря на заявление России, госсекретарь США не видит позитивных сдвигов в переговорах.

США готовы принять участие в реализации договоренностей Украины и России по безопасности Украины, заявил во вторник, 29 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен.
 
"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал он.
 
При этом Блинкен не видит позитивных сдвигов в переговорах, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.
 
"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.
"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – отметил госсекретарь.

Он предупредил, что заявление РФ о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что оно не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.

Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".

Напомним, по итогам переговоров в Стамбуле в Офисе президента заявили, что появился рельный шанс на скорое завершение войны.
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