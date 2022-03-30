США сдвигов в переговорах Украины и РФ не видят

Несмотря на заявление России, госсекретарь США не видит позитивных сдвигов в переговорах.





США готовы принять участие в реализации договоренностей Украины и России по безопасности Украины, заявил во вторник, 29 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал он.

При этом Блинкен не видит позитивных сдвигов в переговорах, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – отметил госсекретарь.





Он предупредил, что заявление РФ о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что оно не делает того, что делает".





"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.





Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".





Напомним, по итогам переговоров в Стамбуле в Офисе президента заявили, что появился рельный шанс на скорое завершение войны.



