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31 марта 22, 10:33
Напряженность между Путиным и Шойгу растет
Шойгу,Путин
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Путину не давали реальной информации о положении войск России в Украине, он все больше не доверяет Шойгу, пишет The New York Times

На фоне войны РФ против Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу растет напряженность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Вчера в Пентагоне сообщили, что советники Путина не говорят ему правды о неудачах армии РФ в Украине и влиянии западных санкций на российскую экономику.

Источники NYT отметили, что это показало явный сбой в передаче точной информации российскому диктатору. По их словам, между Путиным и Министерством обороны РФ "сейчас существует постоянная напряженность".

В частности, неудачи на фронте подорвали доверие между Путиным и Шойгу, хотя последний и считался одним из самых близких соратников диктатора, отмечают источники журналистов.

Другие американские официальные лица заявили, что жесткая изоляция Путина во время пандемии и готовность публично упрекать подчиненных, вызвали некоторую настороженность или даже страх в высших чинах российской армии.
liga.net
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