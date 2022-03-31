Напряженность между Путиным и Шойгу растет

На фоне войны РФ против Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу растет напряженность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Вчера в Пентагоне сообщили, что советники Путина не говорят ему правды о неудачах армии РФ в Украине и влиянии западных санкций на российскую экономику.

Источники NYT отметили, что это показало явный сбой в передаче точной информации российскому диктатору. По их словам, между Путиным и Министерством обороны РФ "сейчас существует постоянная напряженность".

В частности, неудачи на фронте подорвали доверие между Путиным и Шойгу, хотя последний и считался одним из самых близких соратников диктатора, отмечают источники журналистов.

Другие американские официальные лица заявили, что жесткая изоляция Путина во время пандемии и готовность публично упрекать подчиненных, вызвали некоторую настороженность или даже страх в высших чинах российской армии.