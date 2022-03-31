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31 марта 22, 10:38
Главу военной разведки Франции уволят за неверный прогноз
генерал Эрик Видо
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Французские спецслужбы (включая DRM) сделали ошибочный анализ российской угрозы в Украине

Во Франции директор военной разведки, генерал Эрик Видо досрочно покидает пост – за неверный прогноз относительно вторжения России в Украину. Об этом сообщает L'Opinion.

Собеседник издания в Минобороны Франции сообщил, что Видо увольняют за недостаточный профессионализм и ошибки в получении и анализе информации по планам России, касающимся Украины.

Во Франции военная разведка (DRM) подчиняется Генеральному штабу и является одной из основных разведывательных служб страны.

Ранее в интервью Le Monde начальник штаба обороны Тьерри Буркхард признал, что французские спецслужбы (включая DRM) сделали ошибочный анализ российской угрозы в Украине.

"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у россиян есть другие варианты свержения президента Владимира Зеленского", – признал Буркхард.

До назначения главой DRM летом 2021 года генерал Видо командовал Силами специальных операций (COS). 

Сменить Видо на посту главы военной разведки может генерал Жак де Монгрос, который в данный момент является командующим учебной миссии Европейского Союза в Центральноафриканской Республике.
liga.net
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