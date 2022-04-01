Грузия заявила, что присоединилась к санкциям против России

Более чем через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заявила, что участвует в международных санкциях против РФ. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.
"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это что-то (that is quite something) для грузинского финансового сектора", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, Грузия участвует во всех международные резолюции, которые создаются для поддержки Украины.
Зурабишвили рассказала, что весь Тбилиси увешан украинскими флагами и очень многие грузины выступают с инициативами поддержки Украины.25 февраля после полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Грузии заявили, что не собираются вводить санкции против России, потому что "это навредит стране и населению Грузии".