Австралия направит в Украину бронемашины Bushmaster

Австралия направит в Украину бронетехнику своего производства по просьбе президента Владимира Зеленского, в частности бронемашины Bushmaster. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает CNN.

Премьер не уточнил, когда будет поставка, и о каком количестве бронемашин идет речь.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты. Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры, в частности наши Bushmaster", - сказал Моррисон.

Он уточнил, что помощь будет отправлена военно-транспортными самолетами С-17.





СПРАВКА. СПРАВКА.

Австралия и ранее оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также объявила о запрете экспорта глинозема и алюминиевой руды в Россию. По данным австралийского правительства, почти 20% своих потребностей РФ в глиноземе покрывала Австралия.