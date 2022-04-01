Президент Таджикистану закликав готуватися до захисту країни

Ситуація у світі "вкрай напружена, кризова, складна і небезпечна", тому громадянам Таджикистану варто запастися продуктами на два роки і бути готовими захищати незалежність країни. Про це президент республіки Емомалі Рахмон заявив у святковому зверненні з нагоди Рамадану.

В умовах, коли політична, військова, економічна та соціальна обстановка у світі вкрай напружена, кризова, складна та небезпечна, серйозно ставиться під сумнів питання про незалежність і свободу окремих країн та устрій їхньої державності, що спонукає кожного з нас бути згуртованими та забезпечувати безпеку держави та суспільства.

Ми повинні завжди бути готовими до захисту безцінного дару нашого життя - Державної незалежності та її досягнень - миру, спокою, політичної стабільності та національної єдності.

Президент Таджикистану закликав людей "використовувати кожен сприятливий весняний день для того, щоб своєчасно завершити посівну кампанію, закласти основу для багатого врожаю, завжди пам'ятати про те, що в кожній сім'ї необхідно запасатися продуктами харчування на два роки".