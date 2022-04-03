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3 апреля 22, 20:01
Посол Израиля обвинил РФ в военных преступлениях
Буча
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Михаил Бродский заявил, что шокирован фотографиями из Бучи

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский признал, что россияне совершали военные преступления на временно оккупированных территориях.

"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал он в Twitter.

В начале апреля российские войска отошли с севера Киевской области, оставив после себя уничтоженные и разграбленные пригороды Киева.

В освобожденном от захватчиков городе Буча были найдены тела десятков убитых мирных жителей, которые лежали прямо на улице. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Другие погибли, взорвавшись на минах, которые установили оккупанты.
liga.net
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