Президент Германии: Россия не может быть частью Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политике в отношении России, а также неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием РФ" и попыткой включить ее в общую архитектуру европейской безопасности. Об этом сообщает DW.

"Моя приверженность газопроводу Северный поток – 2 была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", – заявил Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, он не мог себе представить, что российский диктатор Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

Глава немецкого государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".





После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия вышлет значительную часть сотрудников российского посольства в ответ на факты зверств российских оккупантов в Буче.





"Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – заявила Бербок.