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5 апреля 22, 10:56
Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине больше оружия
Байден
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Конгрессмены США призвали Джо Байдена дать Украине больше оружия, ракеты большой дальности и истребители для противостояния российской агрессии

Более 30 конгрессменов США из двух партий призвали президента Джо Байдена увеличить поставки оружия в Украину для противостояния российской агрессии. В письме конгрессменов, которое есть в распоряжении CNN, речь идет как о Stinger и Javelin, так и о боевых самолетах и ракетах большой дальности.

Представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана инициировали обращение к Байдену с призывом предоставить больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты, о необходимости которых ранее заявили в Украине.

Запрос законодателей также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, запасы которых в Украине заканчиваются, как сказано в письме, а также беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла "лучше нарушать российские линии снабжения и противостоять российской осаде", особенно на востоке Украины.

"Мы признаем, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже предоставили существенную военную помощь в ответ на российское вторжение... Однако украинцам ясно, что нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла эту войну", – сказано в письме конгрессменов.
liga.net
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