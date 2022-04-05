Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 апреля 22, 11:10
Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
Airbnb
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Airbnb запретил россиянам и белорусам пользоваться своим сервисом и бронировать жилье в любой точке мира. Сообщение об этом появились на официальном сайте.
Это также повлияет на хозяев жилья в этих двух странах. Объявления в России и Беларуси больше не будут иметь свободных дат в календаре, а хозяева не смогут принимать новые бронирования.

Однако, как уточняют в компании, это не повлияет на бронирования, сделанные до публикации этого объявления – они останутся без изменений. 

В настоящее время Airbnb говорит только о приостановлении деятельности в России. В компании обещают следить за развитием ситуации и предоставить дальнейшие разъяснения, когда получат дополнительную информацию.

Напомним, в конце февраля Airbnb объявил об акции – пользователи со всего мира могли забронировать квартиры в Украине, чтобы поддержать армию армию и жителей нашей страны, оставшихся без заработка. В свою очередь компания отказалась от 20% комиссии, которую обычно берет с каждого бронирования.

Позже эту акцию пришлось ограничить, чтобы остановить мошенничество.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
В "Эпицентре" запретили продажу стройматериалов
В Украине запретили еще один медпрепарат
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
В ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине больше оружия
noimageПрезидент Германии: Россия не может быть частью Европы
Лента новостей