Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье

Это также повлияет на хозяев жилья в этих двух странах. Объявления в России и Беларуси больше не будут иметь свободных дат в календаре, а хозяева не смогут принимать новые бронирования.





Однако, как уточняют в компании, это не повлияет на бронирования, сделанные до публикации этого объявления – они останутся без изменений.





В настоящее время Airbnb говорит только о приостановлении деятельности в России. В компании обещают следить за развитием ситуации и предоставить дальнейшие разъяснения, когда получат дополнительную информацию.





Напомним, в конце февраля Airbnb объявил об акции – пользователи со всего мира могли забронировать квартиры в Украине, чтобы поддержать армию армию и жителей нашей страны, оставшихся без заработка. В свою очередь компания отказалась от 20% комиссии, которую обычно берет с каждого бронирования.





Позже эту акцию пришлось ограничить, чтобы остановить мошенничество.



