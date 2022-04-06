Каждый третий из бригады "бучанских палачей" воевал в Сирии

Каждый третий российский военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ, которая оккупировала пригороды Киева, воевал в Сирии. Об этом сообщает Slidstvo.info.

По данным украинской разведки, 155-й бригада оккупировала Бучу, Ирпень, Гостомель, где оставила после себя сотни убитых гражданских.

Разведка также опубликовала имена 82 военных этой бригады. По данным Slidstvo.info, 24 из них, то есть каждій третий, воевал в Сирии, где Россия выступила на стороне местного диктатора Башара Асада.

Другие оккупанты не могли участвовать в сирийской войне, поскольку тогда учились в школах или училищах, пишут журналисты. Большинство из людей в списках родились в 1998-2002 годах.

Журналисты напомнили, что в 2015 году российский диктатор Владимир Путин отправил около 4000 солдат в поддержку режима Асада. Там войска РФ отметились бомбардировками мирного населения, гражданских объектов, применением фосфорных бомб и химоружия в густонаселенных регионах.





На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

