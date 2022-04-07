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6 апреля 22, 20:58
Страны, готовые обсуждать гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сказал, что уже семь стран согласились участвовать в общей встрече по гарантиям безопасности для Украины

Некоторые из них готовы на "полную поддержку", некоторые — нет. Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

Пока общей встречи с представителями стран, которых Украина видит среди стран-гарантов своей безопасности, еще не было.

Но эта встреча точно состоится, отметил Зеленский. По его словам, участие в ней уже подтвердили США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.

"Это еще не все гарантеры. Я вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", – сказал президент.

По его словам, сначала будет общая встреча, потом "объединенное понимание гарантий безопасности" и после этого уже общение с российской стороной.

"Для нас важно знать, на какие именно гарантии согласны эти страны. У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку, а некоторые — не на полную", – сказал Зеленский. 


Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина ведет переговоры с КНР об участии в договоре о гарантиях безопасности по дипломатическим каналам. Но переговоры с Китаем идут труднее всего.  
liga.net
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