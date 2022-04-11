ИноСМИ: Как США тянули Россию в НАТО, и о зверствах росармии

Почему армии вообще прибегают к зверствам — как Россия в Буче; как 42-й президент США Билл Клинтон звал Россию присоединиться к НАТО и почему у российских солдат больше нет права на телефоны.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.

Foreign Policy: Что вынуждает армии совершать зверства?

После отступления россиян из Киевской области весь мир увидел последствия оккупации таких городов как Буча. Что заставляет солдат прибегать к пыткам, изнасилованиям и другим военным преступлениям, спрашивает Foreign Policy.

Не до конца понятно, поступают ли приказы совершать зверства сверху либо это низовая инициатива отдельных групп российской армии. Понятно одно: несмотря на склонность каждой армии к неконтролируемому насилию, россияне этому гораздо более склонны. Даже если это причиняет вред их первоочередным целям, утверждает издание.

Историки полагают, что зверства являются продуктом организационной культуры армии. Чем жестче вся армейская вертикаль, тем больше раздражение солдат выносятся наружу, на беззащитных гражданских.

Но в случае России разведка США еще в начале вторжения сообщала: у россиян есть "списки на уничтожение" украинцев, которых нужно казнить или отправить в лагеря. Это журналисты, активисты, представители меньшинств. Мобильные крематории, которые они привезли, подчеркивают эти намерения.

Зверства российской армии — привычное явление. Они так поступали в Чечне и Сирии. Российское руководство целенаправленно строило армию, склонную к зверству. Особенно это проявилось в тот момент, когда наступление потерпело неудачу, и российская армия начала "отыгрываться" на гражданских, чтобы заставить Украину сдаться. Например, бомбардировка мариупольского театра, перед которой огромными буквами было написано: "Дети".

Вся русская вертикаль несет за это ответственность. От простого солдата до Владимира Путина, санкционировавшему такие действия, называя всех, кто противится кремлевской агрессии "нацистами".

The Atlantic: Билл Клинтон. Попытки направить Россию на другой путь

Как пишет 42-й президент США Билл Клинтон на страницах издания The Atlantic, в свое время он поддерживал попытки президента РФ Бориса Ельцина построить функционирующую экономику и демократию после развала СССР. Клинтон также поддерживал расширение НАТО на Восток.

Тогда Клинтон опасался не возвращения к коммунизму, а к этнонационализму и мечтам об империи. Он считал, что США и Россия вместе могли бы творить историю и бороться с терроризмом.

Но Россия не избрала путь демократии, а спустя много лет расширение НАТО стало поводом для путинского вторжения в Украину.

Клинтон пишет, что пытался всеми силами превратить Россию в современную, демократическую страну. Первая встреча с Ельциным вообще закончилась финансовой помощью со стороны Штатов в размере $1,6 млрд. Позже Москва стала одним из основных союзников США по НАТО. А в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который должен гарантировать суверенитет Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Москве не раз предлагали присоединиться к НАТО. Это Клинтон говорил Ельцину, а затем повторил Путину. Никто не пытался оцепить или развалить Россию. Да, НАТО расширялось, но потому, что так хотели независимые страны — это не было посягательством на власть Кремля. Но никто не должен оставаться тех в союзах, которые Сталин закрепил в 1945 году.

Нападение России на Украину в очередной раз подчеркивает, что расширение НАТО было мудрым решением. Если бы этого не произошло, до сих пор существовало бы отдельное государство Восточная Германия. Российский реваншизм родился в голове Путина, а не в Брюсселе или штаб-квартире НАТО.

Теперь, считает Клинтон, мир должен всеми силами помогать Украине.

The Telegraph: Кремль запрещает своим солдатам соцсети, чтобы не взрывать их моральный дух

Российским солдатам, участвующим во вторжении в Украину, запретили пользоваться Интернетом и смартфонами, потому что руководство опасается "украинской пропаганды", пишет The Telegraph.

Документ, обнародованный украинскими спецслужбами, отмечает: запрет смартфонов необходим, ведь российские солдаты смотрели видео и выражали недовольство ходом "спецоперации". Возможно речь идет о масштабах потерь и пустоте заявлений Кремля по поводу "войны с нацизмом".

Официально говорится, что "украинская пропаганда подрывает веру в успехи российских вооруженных сил, пытается влиять на историческую память и манипулировать мнениями".

Украинское правительство действительно многое сделало, чтобы деморализовать врага, используя Интернет. Самым известным в войне стал мем с пограничником с острова Змеиный и "русским военным кораблем".

Также российское командование нервничает из-за того, что солдаты сначала получали много деморализующей информации в своих мессенджерах, а иногда их могли фиксировать благодаря сообщениям с геолокацией.