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8 апреля 22, 22:42
Введен в действие пятый пакет санкций ЕС против России
ЕС
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В санкционный список попали 200 россиян и 17 российских компаний

Европейский Союз ввел в действие пятый пакет санкций против России за ее войну против Украины. В санкционный список попали 200 россиян и 17 российских компаний. О соответствующем решении сообщается на сайте ЕС.

Под санкции попали глава российского Сбербанка Герман Греф; алюминиевый олигарх Олег Дерипаска; Саид Керимов, контролирующий крупнейшей в России золотодобывающую компанию "Полюс"; глава российской платформы электронной коммерции Ozon Александр Шульгин; один из ближайших деловых партнеров диктатора Путина Борис Ротенберг; дочери Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова и др.

Из юридических лиц санкции наложены на концерн "Калашников", Государственную транспортную лизинговую компанию, Объединенную двигателестроительную корпорацию.

Также ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка Открытие и 14 промышленных и транспортных компаний.

Полный санкционный список физических и юридических лиц здесь.
liga.net
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