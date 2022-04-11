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9 апреля 22, 16:40
Качиньский: НАТО должна войти в Украину для защиты
Качиньский
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Североатлантический альянс не должен воевать против России, но должен ввести войска на украинскую территорию с согласия своих правительств и властей обороняющейся от российского вторжения страны.

Так считает глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus.

Журналист спросил его, "есть ли предел российским преступлениям, за которым в НАТО должны принять решение – "мы входим в Украину"?"

Качиньский ответил утвердительно, что такой предел должен быть, и напомнил, что Польша ратует за миротворческую миссию Альянса в Украине.

"НАТО должна не стремиться к столкновению, не атаковать российские войска, а войти в Украину с согласия их правительств", – считает самый влиятельный польский политик.

По его словам, Россия "вступила на путь войны и ее надо остановить на этом пути".

По словам польского президента Анджея Дуды, Украине "нужен не компромисс с Россией, а три вещи: оружие, оружие и оружие".
liga.net
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