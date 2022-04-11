Выборы во Франции. Макрон лидирует, Ле Пен – вторая

Действующий президент Франции Франсуа Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos & Sopra Steria.

За Макрона проголосовали 28,1% избирателей, за Ле Пен – 23,3%.

Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон занимает третье место с поддержкой 20,1% избирателей.

Остальные претенденты на пост президента Франции набрали гораздо меньше: пророссийский популист Эрик Земмур набирает только 7,2%, республиканка Валери Пэкрес – 5,0%, кандидат от зеленых Янник Жадо – 4,4%, центрист Жан Лассаль – 3,3%.





Во втором туре действующий президент Франции одержал более убедительную победу – за него тогда проголосовали 66,1% избирателей, тогда как за Ле Пен – только 33,90%.