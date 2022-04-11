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10 апреля 22, 23:18
Выборы во Франции. Макрон лидирует, Ле Пен – вторая
Макрон, Ле Пен
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Во второй тур выборов президента Франции выходят те же кандидаты, что и в 2017 году

Действующий президент Франции Франсуа Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos & Sopra Steria.

За Макрона проголосовали 28,1% избирателей, за Ле Пен – 23,3%.

Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон занимает третье место с поддержкой 20,1% избирателей.

Остальные претенденты на пост президента Франции набрали гораздо меньше: пророссийский популист Эрик Земмур набирает только 7,2%, республиканка Валери Пэкрес – 5,0%, кандидат от зеленых Янник Жадо – 4,4%, центрист Жан Лассаль – 3,3%.

На президентских выборах в 2017 году во второй тур также вышли Макрон (24,01%) и Ле Пен (21,30%). 

Во втором туре действующий президент Франции одержал более убедительную победу – за него тогда проголосовали 66,1% избирателей, тогда как за Ле Пен – только 33,90%. 
liga.net
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