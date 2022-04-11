Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который в субботу был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским, в понедельник собирается посетить Россию, пишет Kronen Zeitung.

Целью визита является "наведение мостов". Поездку заранее обсудили с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Нехаммер надеется "попробовать все, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к миру", говорят близкие к нему источники. Он считает, что для этого требуются не только телефонные звонки, но и личные встречи.

Карл Нехаммер во время визита в Украину был не только в Киеве, но и в Буче, где российские войска расстреляли и подвергли пыткам сотни гражданских. После этого он сказал, что Австрия "нейтральна в военном отношении, но не когда дело доходит до того, чтобы указывать на преступления".

Австрия поддерживает санкции Евросоюза против Украины и готова к введению новых пакетов.