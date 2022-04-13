В Германии удивлены отказом Зеленского принимать Штайнмайера

В правительстве Германии удивлены отказом президента Владимира Зеленского принимать в Киеве своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующее заявление сделал представитель правительства ФРГ, передает DW.
Он отметил, что удивлен таким решением, ведь, по его словам, федеральный президент Германии "четко и не двузначно занимает позицию на стороне Украине".
Он напомнил, что Штайнмайер 13 февраля призывал российского диктатора Владимира Путина "снять петлю" с шеи Украины. Тогда президент ФРГ отметил, что никто не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.
"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных поклонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", – сказал представитель правительства ФРГ.
Также глава лидирующей в немецкой коалиции фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что поездка Штайнмайера в Киев стала бы "явным внешнеполитическим знаком солидарности".
"Я, как и раньше, по-прежнему убежден, что визит президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны", – сказал он.Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на предупреждения Украины и стран восточного фланга НАТО, что это – геополитический проект, завершение которого приведет к кризису с безопасностью в Европе.