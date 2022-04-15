Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

Соответствующий вопрос задал ему журналист на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленде. Ответ Байдена опубликовал сайт Белого дома.

Сначала журналист задал вопрос, собирается ли президент США направить высокопоставленных чиновников в Украину. Байден ответил, что сейчас это решение принимается.

Далее цитируем диалог:

Журналист: Кого бы вы отправили?

Байден: Вы готовы поехать?

Журналист: А вы?

Байден: Да.

Вместе с тем, источник Reuters сообщил, что вряд ли в Украину отправятся Байден или вице-президент Камала Харрис. Возможно, это будут министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.