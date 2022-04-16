Украинских беженцев принимают "лучше" других - Франциск

Такие соображения он изложил в интервью изданию Rai.
"Это правда. Беженцев делят: есть первый сорт, второй, цвет кожи, происходят они из развитой страны или из неразвитой. Мы расисты. Мы расисты. И это плохо", – сказал он.
Рассуждая о милитаризации государств, которые опасаются за свою безопасность, понтифик заявил, что "понимает" их.
"Я не оправдываю их, но я их понимаю. Потому что мы должны защищать себя, потому что это каинистская модель войны. Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за стремления к власти, к безопасности, ко многим вещам", – сказал он.
По мнению папы римского, "мы забыли язык мира", а Организация Объединенных Наций "сделала все возможное, но не добилась успеха".Вчера, 15 апреля, в Риме прошло крестное шествие с участием Франциска, где крест держали украинка и россиянка "как символ примирения народов".