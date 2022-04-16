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16 апреля 22, 13:09
Украинских беженцев принимают "лучше" других - Франциск
Франциск
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Папа римский Франциск считает, что беженцев из Украины якобы лучше принимают в мире, чем тех, кто бежит в поисках убежища из менее развитых и цивилизованных стран

Такие соображения он изложил в интервью изданию Rai.

"Это правда. Беженцев делят: есть первый сорт, второй, цвет кожи, происходят они из развитой страны или из неразвитой. Мы расисты. Мы расисты. И это плохо", – сказал он.

Рассуждая о милитаризации государств, которые опасаются за свою безопасность, понтифик заявил, что "понимает" их.

"Я не оправдываю их, но я их понимаю. Потому что мы должны защищать себя, потому что это каинистская модель войны. Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за стремления к власти, к безопасности, ко многим вещам", – сказал он.

По мнению папы римского, "мы забыли язык мира", а Организация Объединенных Наций "сделала все возможное, но не добилась успеха".

Вчера, 15 апреля, в Риме прошло крестное шествие с участием Франциска, где крест держали украинка и россиянка "как символ примирения народов". 

Несмотря на протесты против такого символизма во время, когда Россия проводит геноцид украинского народа, Ватикан от сценария не отказался.



Соратники понтифика заявили, что он "вне политики". Также вчера тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.
liga.net
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