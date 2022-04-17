Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 апреля 22, 23:04
Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для кораблей РФ
порт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей с завтрашнего дня, 17 апреля

С завтрашнего дня Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей. Об этом сообщают издания La Republicca, Ziua de Constanta и RTBF.

Так, с завтрашнего дня, 17 апреля, итальянские порты будут закрыты для российских судов. Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг с российского на любой другой после 24 февраля.

Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, говорится в циркуляре Главного командования портовых властей, должны будут покинуть их сразу же после "завершения своей коммерческой деятельности". 

Аналогичный запрет с 17 апреля вводит Румынское военно-морское управление. Запреты введены в соответствии с директивой Евросоюза от 8 апреля, согласно которой вводятся дополнительные санкции против России.

Запрет на заход судов под российским флагом вступает в силу с воскресенья и в Бельгии, о чем власти предупредили еще 14 апреля.

В рамках пятого пакета санкций ЕС против РФ вводится эмбарго на импорт угля, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и закрытие доступа в порты ЕС российским судам в ответ на зверства российских оккупантов в Буче. 
liga.net
Ещё по теме:
В Италии завершился крупнейший за 30 лет суд на мафией
Украинские пограничники задержали 15 мигрантов из Беларуси
В Украину прибыло первое судно с импортным углем
В ВОЗ озвучили версию происхождения штамма Омикрон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинских беженцев принимают "лучше" других - Франциск
Лента новостей