Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для кораблей РФ

С завтрашнего дня Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей. Об этом сообщают издания La Republicca, Ziua de Constanta и RTBF.

Так, с завтрашнего дня, 17 апреля, итальянские порты будут закрыты для российских судов. Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг с российского на любой другой после 24 февраля.

Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, говорится в циркуляре Главного командования портовых властей, должны будут покинуть их сразу же после "завершения своей коммерческой деятельности".

Аналогичный запрет с 17 апреля вводит Румынское военно-морское управление. Запреты введены в соответствии с директивой Евросоюза от 8 апреля, согласно которой вводятся дополнительные санкции против России.

Запрет на заход судов под российским флагом вступает в силу с воскресенья и в Бельгии, о чем власти предупредили еще 14 апреля.