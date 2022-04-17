Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну

По мнению канцлера Австрии Карла Нехаммера, российский диктатор Владимир Путин считает, что РФ выигрывает войну против Украины, находится в "собственном мире" и "своей логике войны". Об этом он рассказал в эфире NBC News.

"Я думаю, он считает, что выигрывает войну", – сказал Нехаммер.

По мнению Нехаммера, Путин находится "в собственной логике войны": считает, что она "необходима для гарантий безопасности РФ", не доверяет международному сообществу и обвиняет Украину в якобы "геноциде" на Донбассе.

"Он находится в собственном мире. Но я думаю, что он знает, что происходит в Украине сейчас", – сказал канцлер Австрии.

Нехаммер также добавил, что Путин назвал жесткими санкции, которые ввели против РФ западные страны.





По словам Нехаммера, это не был дружественный визит – разговор с Путиным был прямым, открытым и жестким. Зеленский заявил, что на войне погибли до 3000 украинских солдат, а потери РФ – в разы больше.





По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла около 20 100 военных убитыми.

