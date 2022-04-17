Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну

По мнению канцлера Австрии Карла Нехаммера, российский диктатор Владимир Путин считает, что РФ выигрывает войну против Украины, находится в "собственном мире" и "своей логике войны". Об этом он рассказал в эфире NBC News.
"Я думаю, он считает, что выигрывает войну", – сказал Нехаммер.
По мнению Нехаммера, Путин находится "в собственной логике войны": считает, что она "необходима для гарантий безопасности РФ", не доверяет международному сообществу и обвиняет Украину в якобы "геноциде" на Донбассе.
"Он находится в собственном мире. Но я думаю, что он знает, что происходит в Украине сейчас", – сказал канцлер Австрии.СПРАВКА. 16 марта Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса. Однако Москва решение проигнорировала.
Нехаммер также добавил, что Путин назвал жесткими санкции, которые ввели против РФ западные страны.Нехаммер на прошлой неделе посетил Киев и Бучу, встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем поехал в Москву – "наводить мосты" в разговоре с Путиным.