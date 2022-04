История успеха Бориса Джонсона. Фото

"Наша цель... усилить и укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 апреля, выступая перед парламентом. После чего пообещал предоставить Украине еще больше артиллерийского оружия.

Сейчас Великобритания во главе с Джонсоном является одним из лидеров международной поддержки Украины в войне против России. А сам Джонсон приезжал в Украину на поезде Укрзалізниці и гулял по Крещатику с президентом Владимиром Зеленским. Хотя в программе визита этого и в помине не было.

И в этом – весь Борис Джонсон.

"Он умеет очень хорошо изображать простого и близкого к людям политика, но на самом деле имеет отличное образование и хорошо разбирается в многих вещах. И это умение уникальное", – рассказывает экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

Кто такой Джонсон, почему помогает Украине и как пытается вернуть величие Британии – в профайле LIGA.net по материалам The Atlantiс, Washington Post, Guardian, The Independent, New York Magazine, Prospect.

ПРОГУЛКА КРЕЩАТИКОМ, КОТОРУЮ ДАЖЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ

9 апреля Джонсон приехал в Киев. О визите не сообщала ни украинская, ни британская сторона. Британское посольство только постфактум опубликовало фотографию о переговорах двух лидеров. Когда они завершились, Джонсон заявил: "Хочу на Майдан Незалежности".

Для охраны это стало полной неожиданностью, рассказывает один из участников прогулки. Сначала бодигарды пытались отговорить Джонсона от замысла, но британский премьер настоял пройтись хотя бы по улице Лютеранской. Однако, когда они с Зеленским спустились к Крещатику, маршрут был продолжен до Майдана.

"Охрана была в шоке. Как украинская, так и британская, – добавил собеседник из Офиса президента. – Но это типичный Борис".

По итогам визита Джонсон заявил о новой военной помощи Украине – в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Как рассказал LIGA.net собеседник в руководстве ОП, речь идет о запускаемых с корабля комплексах, в то время как Украине больше нужны противокорабельные ракеты, которые можно запускать с земли. Такие комплексы есть в двух странах – Норвегии и Швеции.

Британия не останавливается и планирует продолжить вооружать Украину.

"Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно: для свободы – нет препятствий. Для лидерства – нет препятствий. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину", – заявил Зеленский после визита Джонсона в Киев.

Еще в ноябре 2021 года Джонсон предупредил Европу, что ей придется выбирать: закупать все больше энергоносителей из России или поддерживать Украину, мир и стабильность. В начале 2022 года стало известно о создании трехстороннего альянса Украины, Британии и Польши.

Кроме того, Джонсон уже заявил, что Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и области после окончания войны.

Климкин связывает такую активность не столько с фигурой Джонсона, сколько с "традиционной британской позицией". "Это интересы Великобритании, поскольку для них финансовые рынки критические. Для них важно, чтобы они функционировали без ограничений и Путин не пытался ломать реальность вокруг себя, – говорит дипломат в комментарии LIGA.net. – Второе – это присущее британцам стремление к свободе и независимости. Третье – они прекрасно понимают, что такое российское влияние".

Но умалять значение Джонсона тоже не нужно. Его миссия, по его словам, – восстановить веру Британии в себя, бороться с "высохшим и безнадежным" пораженчеством, которое определяло Британию его детства.

ДЕТСТВО: СЕМЬЯ С ИСТОРИЕЙ И ВЕЧНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Александер Борис де Пфеффель-Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Карьера у отца была на первом месте, поєому семья переезжала 32 раза. А Борис (которого в семье называли Эл) до 2016 года имел, кроме британского, и американское гражданство. Поэтому в 2012-м он и заявил, что мог бы, "технически говоря", быть избранным президентом США.

Сложное имя Джонсона говорит о космополитизме его происхождения. Здесь и бабушка Ирэн де Пфеффель из Франции, и прадедушка Али Кемаль, который был турецким политиком и журналистом. Остальные родственники ведут свой род от короля Георга II и аристократических семей Германии.

После вступления Британии в Европейское экономическое сообщество в 1973 году отец Джонсона был одним из первых британцев, отправленных в Брюссель. Борис несколько лет жил в Бельгии, выучил французский язык.

В 1974 году у матери Бориса произошел нервный срыв. Согласно биографическому труду Тома Бауэра "Boris Johnson: Gambler", причиной могло быть отношение отца Джонсона к жене. "Стэнли Джонсон был одержим собой, неверным и жестоким мужчиной. Молодой Борис из-за этого получил долговечные шрамы", – говорится в рецензии на книгу.

ОБРАЗОВАНИЕ: УМНЫЙ, НО ЛЕНИВЫЙ

Джонсон окончил Итонский колледж, где обучались 20 предыдущих премьер-министров. Как-то бывшего директора Итона Эрика Андерсона спросили, кто был самым интересным учеником его времени. Он ответил: "Несомненно, Борис Джонсон… Каждый, кто провел час с Борисом, никогда не забудет этого".

Журналист Эндрю Гимсон, бывший коллега Джонсона, так описал его в своей книге: "Чрезвычайно умен, но конституционно ленив".

Учась в Итоне, Джонсон не смог выучить слова школьной пьесы, поэтому развесил их на декорациях и бросался от подсказки к подсказке. Именно в Итоне он впервые отточил фирменный вид: белокурая "швабра" на голове и плохо подобранная одежда. И стал представляться как Борис, а не Александер.

В 1983 году Джонсон поступил в Оксфорд, где был президентом дебатного клуба "Оксфордский союз" и членом закрытого Булингдонского клуба вместе с другим будущим премьером – Дэвидом Кэмероном.

КАРЬЕРА В ПРЕССЕ И ВЫДУМАННЫЕ ЦИТАТЫ

После Оксфорда Джонсон благодаря родственным связям попадает на стажировку в издание Times. Оттуда его увольняют – из-за подозрений в подделке цитаты в статье о важном археологическом открытии. Джонсон якобы приписал ее своему крестному отцу.

Джонсона быстро подхватил Макс Гастингс, тогдашний редактор Daily Telegraph, познакомившийся с Борисом в "Оксфордском союзе". В возрасте 25 лет Джонсон становится корреспондентом газеты в Брюсселе и прикладывает руку к созданию "евромифов". Он фактически придумывал, что ЕС хотел стандартизировать гробы, запах навоза и презервативы. Также Джонсон "предупреждал" британцев о возможном запрете чипсов со вкусом креветок и что рыбаки будут обязаны носить сетки для волос.

По словам Сони Пернелл, биографа Джонсона, однажды на кухне брюссельского бюро Telegraph она что-то сказала Борису. А через несколько дней увидела свои ремарки в газете. Джонсон приписал их "источнику в ЕС".

В 1994 году Джонсона возвращают в Лондон и делают главным политическим обозревателем Telegraph. Описывая визит премьера Тони Блэра в Африку, Джонсон назвал местных детей "пиканини" – расовой бранью, которой в США называют темнокожих детей африканского происхождения.

С 1998 года Джонсон – регулярный гость сатирического шоу на британском телевидении. А в 1999 году становится редактором издания Spectator, пообещав владельцам, что не будет баллотироваться в парламент. Но две недели спустя Борис подал заявку кандидата от консерваторов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛИТИКЕ

В 2001 году благодаря телевизионной славе Джонсон стал членом Палаты общин британского парламента. В то же время продолжал работать главным редактором Spectator, что противоречило правилам издания.

Особого успеха в парламенте Джонсон не добился: за семь лет посетил менее половины голосований, а свои выступления впоследствии назвал "дерьмом".

В 2004 году Джонсон попал в центр скандала, когда опроверг сообщение в прессе о романе с журналисткой Петронеллой Ваят, который привел к двум прерванным беременностям. Его уволили с должности министра искусства в теневом правительстве и заместителя председателя Консервативной партии.

ЛОНДОН

Перезапустить политическую карьеру Джонсон решил из кресла мэра Лондона. И в 2008 году он выиграл выборы, но это не утолило скандалы.

Джонсон жаловался на недостаточную для его образа жизни мэрскую зарплату, поэтому продолжал вести авторскую колонку в Daily Telegraph за 250 000 фунтов стерлингов в год. Когда его начали критиковать за это, назвал гонорар от газеты "кормом для кур".

На посту мэра Лондона Джонсон реализовал идею своего предшественника и создал разветвленную систему велосипедного транспорта, получившую название "Борисовый велосипед". "Борис верит в грандиозные проекты с его именем. Его не очень волнует, какие именно проекты, но чем величественнее, тем лучше", – пишет журналист Эндрю Адонис для Prospect.

Среди его крупнейших проектов – пригородная железнодорожная линия стоимостью 16 млрд фунтов. В начале ее строительства Джонсон процитировал Ювенала: "Дайте им хлеба и зрелищ, и они никогда не восстанут".

Следуя этому принципу, Джонсон позволил себе застрять на тросе во время Олимпийских игр-2012 в Лондоне, болтаясь над толпой в ремнях и шлеме. В 2012 году он был переизбран мэром столицы.

BREXIT

В конце второго срока в должности мэра Лондона Джонсон нарушает обещание не претендовать на место в парламенте, будучи мэром, и снова становится депутатом в 2015 году. В политических кругах делали предположение, что Джонсон вернулся в парламент заменить Кэмерона в должности лидера консерваторов и премьера. И в этом ему должен помочь Brexit.

Джонсон становится лицом Brexit, хотя накануне референдума написал две колонки, в которых изложил доводы в пользу обеих сторон. Но поскольку действующий в то время премьер Кэмерон агитировал за сохранение Британии в составе ЕС, Джонсон занял противоположную позицию.

Он снова не гнушается повторять мифы о ЕС, называет угрозой членство Турции в ЕС и будущее "скопление" иммигрантов. А в ответ на комментарии Барака Обамы о том, что стране следует остаться в ЕС, Джонсон пишет, что такое мнение может быть сформировано "наследственным отвращением" к Британии – из-за того, что Обама "частично кениец".

После референдума Кэмерон подал в отставку, и, казалось, Джонсон должен был стать новым премьером. Но часть консерваторов считала его кандидатуру абсурдной, а коллега-борец за выход из ЕС Майкл Гоув назвал Джонсона "негодным управлять страной" и даже подверг сомнению его истинную преданность выходу из Евросоюза.

Надежды Джонсона были разрушены. К власти пришла Тереза ​​Мэй.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

К общему удивлению, Мэй сделала Джонсона главой МИД. По мнению экспертов, это гарантировало, что он будет часто находиться за пределами страны и не сможет мобилизовать союзников против Мэй, в то же время будет вынужден взять ответственность за проблемы, вызванные выходом из ЕС.

Присущая Джонсону неосторожность и здесь привела к контраверсионным высказываниям. В 2017 году он пошутил, что ливийский город Сирт будет иметь светлое будущее, как только его жители "уберут тела мертвых".

Его легкомыслие, считают эксперты, дорого обошлось британской гражданке Назанине Загхари-Ретклифф, которую арестовали во время посещения семьи в Иране. Джонсон ошибочно заявил, что в Иране она учила студентов журналистике. Иранское правительство мгновенно использовало это для оправдания своих утверждений о ее шпионаже.

В то же время Джонсон поддержал более агрессивную политику по отношению к России. После отравления Скрипалей в Солсбери в 2018-м он сравнил проведение Путиным чемпионата мира по футболу в России с проведением Гитлером Олимпийских игр в Берлине в 1936-м. А газопровод "Северный поток-2" он назвал "угрозой", которая делает Европу зависимой от "злонамеренной России".

В 2018 году Джонсон подал в отставку с поста министра в знак протеста против соглашения Мэй с ЕС, считая его "супермягким". "Мы держим путь к статусу колонии (ЕС. – Ред.)", – объяснил свое решение политик.

НАКОНЕЦ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В июле 2019 года Джонсон легко победил на выборах лидера консерваторов и стал новым премьером. Он пообещал, что Британия покинет ЕС до 31 октября 2019 года – с соглашением или без. "Я лучше умру в канаве", – заявил он.

Официально Великобритания вышла из ЕС в феврале 2020-го.

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для правительства Бориса Джонсона. Великобритания была одним из последних европейских государств, которая закрыла школы и запретила публичные мероприятия.

Бывший советник Джонсона Доминик Каммингс, который был вынужден уйти в отставку из-за нарушения локдауна, рассказал о вечеринке на Даунинг-стрит, 10, в мае 2020 года – в разгар пандемии. Джонсон признал, что был на вечеринке, однако считал это мероприятие рабочей встречей.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Слишком долго, как считают Джонсон и его команда, Британия "жила внешней политикой исчезнувшего мира". Британия больше не может позволить себе быть "государством статус-кво", которое наивно пытается возродить несуществующую систему, объясняет премьер-министр.

По мнению Климкина, секрет Джонсона – в способности притворяться крутым и бескомпромиссным. Именно благодаря этому качеству он продолжает оставаться на плаву, сколько скандалов ни бушевали вокруг его фигуры.