Пентагон уточнил, что войдет в пакет военной помощи Украине

В Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.

Возможности этого пакета включают в себя:

- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

- более 121 единицы тактических беспилотников Phoenix Ghost;