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21 апреля 22, 22:32
Пентагон уточнил, что войдет в пакет военной помощи Украине
пентагон
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В Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины

В Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.

Возможности этого пакета включают в себя:

- 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских выстрелов; 
- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
- более 121 единицы тактических беспилотников Phoenix Ghost;
- полевое оборудование и запасные части.

Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов, сообщили в Пентагоне.

По состоянию на сегодня, США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена уже выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд, в том числе примерно 3,4 млрд с начала российского вторжения 24 февраля.

"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами по предоставлению Украине дополнительных возможностей", – сказано в сообщении.

Байден сегодня заявил, что его администрация старается сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получала военную помощь для отражения российского вторжения.
liga.net
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