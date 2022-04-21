Пентагон уточнил, что войдет в пакет военной помощи Украине

В Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.
Возможности этого пакета включают в себя:- 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских выстрелов;
Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивает достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов, сообщили в Пентагоне.
По состоянию на сегодня, США с момента прихода к власти администрации Джо Байдена уже выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд, в том числе примерно 3,4 млрд с начала российского вторжения 24 февраля.
"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами по предоставлению Украине дополнительных возможностей", – сказано в сообщении.Байден сегодня заявил, что его администрация старается сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получала военную помощь для отражения российского вторжения.