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23 апреля 22, 00:17
США поставляют Украине реактивные системы залпового огня
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США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня, о чем раньше просил Киев

Об этом в интервью Европейской правде сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем", – сказала она.

Ранее о поставках РСЗО не сообщалось.

На вопрос о предоставлении самолетов Нуланд напомнила, что несколько государств НАТО начали поставлять в Украину запасные части, "которые позволяют вам поднять в воздух больше самолетов". "И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и другое к ним", – сказала она.

"Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, работающие над самолетами; а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, уже изменяющих ситуацию", – добавила Нуланд.

7 апреля в своем обращении к международным партнерам министр обороны Алексей Резников перечислил виды оружия, предоставления которого от Запада ожидает Киев. Среди них были РСЗО.
liga.net
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