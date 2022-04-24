Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 апреля 22, 15:21
Швейцария заблокировала реэкспорт в Украину боеприпасов
БМП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Страна ссылается на свою нейтральность, не позволяющую поставлять вооружение в зоны конфликта

Швейцария запретила Германии передавать Украине боеприпасы, используемые в БМП Marder, сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung. Об этом пишет агентство Reuters.

Швейцарское издание со ссылкой на представителя Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO) пишет, что Германия дважды посылала запросы на разрешение передать Украине боеприпасы, приобретенные в Швейцарии. Ответ на оба запроса был отрицательным.

Швейцария ссылается на то, что является нейтральной и не может поставлять вооружение в страны, где продолжаются боевые действия.

БМП Marder вооружен 20-мм автоматической танковой пушкой и пулеметом под натовский калибр 7.62х51.

23 апреля стало известно, что производитель БМП Marder – немецкий концерн Rheinmetall – направил в правительство официальный запрос на поставку в Украину 100 броневиков. 

Ранее Германия последовательно отказывалась предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.
liga.net
Ещё по теме:
Макрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину
Штайнмайер сказал, что Зеленский отказался встречаться с ним
Россияне захватили сына украинского чиновника
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей