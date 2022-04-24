Швейцария заблокировала реэкспорт в Украину боеприпасов

Швейцария запретила Германии передавать Украине боеприпасы, используемые в БМП Marder, сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung. Об этом пишет агентство Reuters.

Швейцарское издание со ссылкой на представителя Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO) пишет, что Германия дважды посылала запросы на разрешение передать Украине боеприпасы, приобретенные в Швейцарии. Ответ на оба запроса был отрицательным.

Швейцария ссылается на то, что является нейтральной и не может поставлять вооружение в страны, где продолжаются боевые действия.

БМП Marder вооружен 20-мм автоматической танковой пушкой и пулеметом под натовский калибр 7.62х51.





Ранее Германия последовательно отказывалась предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.