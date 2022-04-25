По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

Во Франции в 21:00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен.

Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов. По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов.

Данные опроса Ifop:

58% – Макрон;

42% – Ле Пен.

Экзитпол для канала BFMTV:

57,6% – Макрон;

42,4% – Ле Пен.

"Победив под аплодисменты и с морем французских и европейских флагов у Эйфелевой башни, когда были объявлены результаты, Макрон был утвержден в качестве президента Франции на следующие пять лет", – сообщает ВВС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель уже поздравили Макрона с переизбранием (которое еще предстоит подтвердить официально).

Ле Пен заявила своим избирателям, что уважает результаты выборов, и сказала, что такой результат – "все равно победа" для ее партии. Она пообещала продолжить борьбу во французской политике.





В апреле оба они сделали скандальные заявления об Украине: Ле Пен вновь оправдала оккупацию Крыма, а Макрон назвал украинцев с россиянами "братскими народами" и отказался признавать геноцидом действия армии РФ в Украине.