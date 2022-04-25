По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен

Во Франции в 21:00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен.
Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов. По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов.
Данные опроса Ifop:
58% – Макрон;
42% – Ле Пен.
Экзитпол для канала BFMTV:
57,6% – Макрон;
42,4% – Ле Пен.
"Победив под аплодисменты и с морем французских и европейских флагов у Эйфелевой башни, когда были объявлены результаты, Макрон был утвержден в качестве президента Франции на следующие пять лет", – сообщает ВВС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель уже поздравили Макрона с переизбранием (которое еще предстоит подтвердить официально).
Ле Пен заявила своим избирателям, что уважает результаты выборов, и сказала, что такой результат – "все равно победа" для ее партии. Она пообещала продолжить борьбу во французской политике.В первом туре Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,4%. Соцопрос Ipsos показывал, что перед вторым туром он нарастил отрыв до 15%.