Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 апреля 22, 22:19
По данным экзитполов, Макрон победил Ле Пен
Макрон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Макрон против Ле Пен.

Во Франции в 21:00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен.

Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов. По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов.

Данные опроса Ifop:

58% – Макрон;
42% – Ле Пен.

Экзитпол для канала BFMTV:

57,6% – Макрон;
42,4% – Ле Пен.

"Победив под аплодисменты и с морем французских и европейских флагов у Эйфелевой башни, когда были объявлены результаты, Макрон был утвержден в качестве президента Франции на следующие пять лет", – сообщает ВВС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель уже поздравили Макрона с переизбранием (которое еще предстоит подтвердить официально).

Ле Пен заявила своим избирателям, что уважает результаты выборов, и сказала, что такой результат – "все равно победа" для ее партии. Она пообещала продолжить борьбу во французской политике.

В первом туре Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,4%. Соцопрос Ipsos показывал, что перед вторым туром он нарастил отрыв до 15%. 

В апреле оба они сделали скандальные заявления об Украине: Ле Пен вновь оправдала оккупацию Крыма, а Макрон назвал украинцев с россиянами "братскими народами" и отказался признавать геноцидом действия армии РФ в Украине.
liga.net
Ещё по теме:
Макрон едет в Москву и Киев говорить о деэскалации –Reuters
Путин и Макрон обсудили шаги реализации "Минска"
Новый порядок в Европе. Итоги визита Макрона
СМИ узнали, как вел себя Путин на встрече с Макроном
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У детей фиксируют гепатит неизвестного происхождения
noimageШвейцария заблокировала реэкспорт в Украину боеприпасов
Лента новостей