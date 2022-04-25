Здание Мингосбезопасности Приднестровья обстреляли из РПГ

В здании Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе около 17:00 произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "МВД ПМР".
Согласно сообщению, выбиты окна на верхних этажах. Из помещений идет дым.
Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.
По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ.
Пострадавших, по информации "МВД ПМР", нет.22 апреля российский генерал Миннекаев назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и далее – в Приднестровье.