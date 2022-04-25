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25 апреля 22, 22:23
Здание Мингосбезопасности Приднестровья обстреляли из РПГ
Приднестровье
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В здании Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья около 17:00 произошло несколько взрывов

В здании Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе около 17:00 произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "МВД ПМР".

Согласно сообщению, выбиты окна на верхних этажах. Из помещений идет дым.

Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ.

Пострадавших, по информации "МВД ПМР", нет.

22 апреля российский генерал Миннекаев назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и далее – в Приднестровье.

"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения", – сказал генерал.

23 апреля Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за слов российского генерала. 
liga.net
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