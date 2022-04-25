Здание Мингосбезопасности Приднестровья обстреляли из РПГ

В здании Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья в Тирасполе около 17:00 произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "МВД ПМР".

Согласно сообщению, выбиты окна на верхних этажах. Из помещений идет дым.

Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ.

Пострадавших, по информации "МВД ПМР", нет.





"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения", – сказал генерал.





23 апреля Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за слов российского генерала.