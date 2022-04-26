США назначили нового посла в Украине. Это Бриджит Бринк

Президента США Джо Байден назначил Бриджит Бринк новым послом в Украине, говорится на сайте Белого дома.

Предыдущего американского посла – Мари Йованович – досрочно отозвали из Киева в 2019 году. И через три года все же определили главу дипмиссии. До этого эту роль выполняли поверенные в делах Украины.

Бринк является послом США в Словакии.

В Госдепе работает с 1996 года:





- Она также работала замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).





- Она была директором Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности и работала в Госдепартаменте как заместитель директора по делам Южной Европы, специального помощника заместителя госсекретаря по политическим вопросам и референта по Кипру. Бринк начала свою карьеру в Белграде (Сербия).





- Родом из Мичигана, Бринк является лауреатом многочисленных наград за исполнение.





- Имеет степень магистра международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук, а также степень бакалавра политических наук колледжа Кеньон.