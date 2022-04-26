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25 апреля 22, 22:48
Польша передала Украине танки
Матеуш Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша "подарила" Украине танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша "подарила" Украине танки. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра в Twitter.

"Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве", – сказал Моравецкий.

Напомним, 2 апреля The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщила, что правительство США договаривается с союзниками НАТО о том, чтобы они передали Украине танки советского производства.

liga.net
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