Польша передала Украине танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша "подарила" Украине танки. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра в Twitter.

"Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве", – сказал Моравецкий.

Напомним, 2 апреля The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщила, что правительство США договаривается с союзниками НАТО о том, чтобы они передали Украине танки советского производства.

