Главный генерал США: Мы хотим видеть свободную Украину

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в комментарии CNN, что политика стран, поддерживающих Украину, заключается в том, чтобы Украина была свободной и независимой, а Россия "ослабленной".

"В конце концов, то, что мы хотим видеть, то, что я считаю политикой всех правительств вместе, — это свободная и независимая Украина с нетронутой территорией и правительством. Я думаю, что это будет связано с ослаблением России", – сказал Милли.

Он добавил, что ключевое значение имеет единство западных стран.

"Единство Запада и единство НАТО, да и вообще единство земного шара, вероятно, никогда не были сильнее, чем перед лицом этой неспровоцированной агрессии. Вот к чему мы движемся", – сказал генерал.