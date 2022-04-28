Зачем РФ взрывы в Приднестровье и как Украине надо ответить

За последние 48 часов на территории оккупированного войсками РФ Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов. Эти провокации могут быть связаны с желанием России создать еще один очаг войны и давить на Молдову, стоящую на "нейтрально-страусовой" позиции.

Что происходит в не признанном никем (даже Россией) Приднестровье, должна ли Украина убрать угрозу, учитывая малую численность российского военного контингента в этом регионе, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 25 апреля в Тирасполе неизвестные обстреляли из гранатомета "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья. Также в этот день беспилотник якобы сбросил два взрывных устройства на аэродром в Тирасполе. А 26 апреля стало известно о подрыве двух радиобашен в поселке Маяк Григоропольского района, транслировавших российское радио.

27 апреля оккупационные власти заявили, что якобы заметили несколько украинских дронов, а позже в сторону села Колбасная, где расположены военные склады, якобы стреляли с территории Украины.

Подконтрольная Кремлю администрация Приднестровья ввела "красный" уровень террористической угрозы и устанавливает блокпосты на въезде в регион.

Верифицировать заявления оккупационных властей сложно, поскольку из приднестровского региона очень мало данных, говорит журналистка молдавской газеты Ziarul de Gardă Алина Раду. "Все, что там происходит, управляется Россией", – констатирует она.

Вчера президент Молдовы Мая Санду созвала совет безопасности, по итогам которого сообщила, что к взрывам причастны "внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну" – не Украина. По ее словам, власти Молдовы "осторожно и пристально" следят за событиями, происходящими на подконтрольной "тираспольскому режиму" территории.

Позже Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территории Приднестровского региона Молдовы подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Эскалация в Приднестровье совпадает с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа РФ Рустама Миннекаева. 22 апреля он заявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой – не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины с выходом в Молдову, "где также фиксируются факты притеснений русскоязычного населения".

События последних дней в Приднестровье свидетельствуют о попытке России создать еще один очаг войны на юго-западных границах Украины, объясняет Артем Филипенко, эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ), изучающий приднестровский конфликт.

Присоединение Приднестровья к России – давняя мечта Путина, считает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. "Путин пытался сделать это в рамках первого этапа "операции", оккупировав юг включительно с Николаевом и Одессой, но потерпел полный провал, – поясняет он. – На втором этапе задачи не изменились – российские войска пытаются окружить Одессу, чтобы объединиться Приднестровьем и создать наземный коридор в Крым".

По его мнению, сейчас Россия путем провокаций пытается оттянуть часть подразделений ВСУ на Приднестровье.

Обострение в Приднестровье необходимо Кремлю и для давления на Молдову, добавляет Филипенко. Несмотря на то, что Молдова ведет себя с Россией осторожно и не присоединяется к пророссийским санкциям, существование прозападного правительства в Кишиневе является раздражителем для Москвы, которая считает Молдову также зоной своего влияния, объясняет эксперт.

Это мнение разделяет Раду. "Взрывы были в нерабочий день, жертв нет. Похоже, что они (россияне – ред.) захотели посеять панику, показать кто хозяин и что это может произойти везде", – сказала она.

МИД Украины считает, что обострение в оккупированном Приднестровье является "отчаянной попыткой" втянуть его в войну против Украины.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По мнению журналиста Юрия Бутусова, слова российского генерала Миннекаева о "выходе в Молдову" заставляют Украину "действовать немедленно и предотвратить российское наступление ударом по Приднестровью".

"Если Россия начинает агрессию с того района, то мы не можем просто сидеть и отбиваться. Мы должны локализовать и уничтожить угрозу", – говорит Самусь. По словам эксперта, Украине нужно быть решительной, но максимально пытаться решить вопрос с Молдовой и Румынией.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии. На вопрос, может ли Украина "взять и захватить Приднестровье", он ответил: "Как-то бы справились..." Но добавил, что "это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже подобных заявлений; только после обращения молдавской стороны ".

Мережко не верит, что Молдова обратится с такой просьбой.

Филипенко напоминает, что на законодательном уровне Молдова не признает оккупацию Приднестровья. Более того, Приднестровье является стороной переговоров в формате 5+2, где Украина, наряду с Россией и ОБСЕ, являются гарантами переговорного процесса, а США и ЕС – наблюдателями.

Формат 5+2 формально и юридически не отменен.

"Украина в нем находится до сих пор, Молдова нас о наведении порядка в Приднестровье не просила, – добавляет эксперт. – Вторжение Украины, если не будет атаки со стороны Приднестровского региона, будет расценено как агрессия".

По его словам, большинство жителей Приднестровья имеют молдавские паспорта, в том числе военные оккупационной армии ПМР. Кроме того, в случае возможных жертв гражданского населения на территории Приднестровского региона это также будут, скорее всего, граждане Молдовы, что может иметь негативные последствия для Украины.

Президент Зеленский сегодня заявил, что провокации в Приднестровье – один из шагов России для дестабилизации в регионе: "Они показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги".

По словам Зеленского, Украина понимает мощности российских войск в Приднестровье, ВСУ "к этому готовы и их не боятся". Контингент РФ в непризнанном Приднестровье оценивается в 1500 военных.

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Журналистка Ziarul de Gardă Алина Раду предлагает третий вариант – изоляцию: "Не думаю, что нужно прийти и все разрушить. Будет здорово, если Россия не возьмет Одессу, и Приднестровский регион останется в изоляции. И Приднестровье будет как анклав, где не будет поездов и самолетов".

Предыдущие 30 лет и украинская, и молдавская стороны сотрудничали с приднестровской мафией, утверждает Раду. Но теперь Приднестровье отрезали. "Изоляция может сработать лучше. Надеюсь, Украина и Молдова будут сотрудничать в этом направлении", — добавляет она.

Лидеры непризнанного Приднестровья не заинтересованы в войне, убеждена Раду. "Во-первых, в российском военном контингенте развивалась коррупция. Во-вторых, у всех лидеров есть паспорта Молдовы и Украины, у некоторых – Румынии и Болгарии. У них у всех бизнеса и недвижимость в странах Европы. Когда у тебя есть деньги и паспорт – зачем тебе война?", – говорит журналистка.

Но понимает, что Путин умеет шантажировать, и приднестровские "элиты" из страха быть ликвидированными исполнят грязный приказ.

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