США проголосовали за ленд-лиз для Украины: что это значит

Процедура поставки оружия в Украину теперь значительно ускорится





Вчетверг, 28 апреля, Палата представителей США рассмотрела и проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Этот документ существенно упростит поставку оружия для нашего государства.





Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.





Подтверждение того, что закон о ленд-лизе поддержали, также появилось в официальном Twitter-аккаунте House Press Gallery.





Что такое ленд-лиз?

Впервые программа ленд-лиза была применена в годы Второй мировой войны. Тогда США передавали своим союзникам по антигитлеровской коалиции боеприпасы, военную технику, вооружение, снаряжение, продовольствие, нефтепродукты для борьбы с нацистской Германией.

Лэнд-лиз тогда действовал с марта 1941 года по 20 сентября 1945-го. С этого времени этот правовой механизм ни разу не применялся.





Однако с полномасштабным вторжением РФ вопрос ленд-лиза для Украины стал актуальным.

Поддержанный Сенатом США документ называется: Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Он был внесен группой сенаторов из Демократической и Республиканской партий.





Что меняет ленд-лиз для Украины?





Как пояснил глава Офиса президента, в тексте документа речь идет о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче Украине или предоставлению в аренду оборонных средств для защиты населения от российских оккупантов и других целей.





Кроме того, благодаря ленд-лизу Белый Дом в течение 60 дней установит ускоренные процедуры для поставки продукции в Украину — речь о вооружении, транспорте, продовольствии и другой помощи от США.





"Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией. Это важная победа нашего несгибаемого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом", — добавил Андрей Ермак.





Оружие из США может стать залогом будущей победы, возможно даже за него не будем платить





Стоит отметить, что президент США Джо Байден выступил с обращением в Украину, в ходе которого пообещал фантастическую по масштабам помощь нашей стране и очень плохие новости для россии.



