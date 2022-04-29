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29 апреля 22, 09:46
ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине
Глава ОБСЕ Збигнев Рау
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ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу – глава ОБСЕ

ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу. Об этом заявил глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсекретарь Хельга Мария Шмид, сообщает пресс-служба организации. 

Отмечается, что такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.

"Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия Миссии", – сообщил глава ОБСЕ Збигнев Рау.

Рау  также заверил, что польское председательство ОБСЕ продолжит изучать альтернативы будущей роли ОБСЕ в Украине.

Генсек организации Шмид отметила, что ОБСЕ приступит к  шагам для эффективного закрытия Миссии, добавив, что  безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом организации.

В первый день вторжения России в Украину, армия РФ в оккупированных Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ.

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liga.net
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