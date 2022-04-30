У Грузії зупинили виробництво мінеральної води "Боржомі"

Про це йдеться в заяві компанії.

З початку бойових дій в Україні компанія IDS Боржомі Грузія перебуває у складній ситуації. Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримати валютну виручку та розрахуватися з кредиторами.

У зв'язку з вищевикладеним компанія змушена з 29 квітня тимчасово призупинити виробничий процес на обох заводах розливу "Боржомі".

Контрольним пакетом акцій IDS Borjomi International з 2013 року володіє російська "Альфа-груп". Її засновник Михайло Фрідман потрапив до санкційного списку Євросоюзу після початку російського вторгнення до України.

IDS Borjomi International, крім "Боржомі", виробляє бутильовану воду під брендами "Святе джерело" та "Едельвейс".

Нагадаємо, що Україна вимагає запровадити санкції проти грузинського мільярдера Іванішвілі.