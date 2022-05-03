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2 мая 22, 22:16
В Украину из США доставлены уже более 70 гаубиц M777
гаубица
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В Украину прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа в 90 орудий, которые США обязались предоставить

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

Более 170 украинских артиллеристов уже прошли обучение по использованию гаубиц M777. Еще одна группа из 50 украинцев должна завершить обучение сегодня, добавил чиновник.

По его словам, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения по работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

По словам чиновника, за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

По словам чиновника, также было 23 доставки по воздуху из пяти других стран.

28 апреля Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что ленд-лиз от США поможет Украине победить "идейных наследников нацистов".
liga.net
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