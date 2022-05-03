В Украину из США доставлены уже более 70 гаубиц M777

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

Более 170 украинских артиллеристов уже прошли обучение по использованию гаубиц M777. Еще одна группа из 50 украинцев должна завершить обучение сегодня, добавил чиновник.

По его словам, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения по работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

По словам чиновника, за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

По словам чиновника, также было 23 доставки по воздуху из пяти других стран.