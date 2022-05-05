Что может войти в новый пакет санкций ЕС против России

Шестой пакет санкций против России может предусматривать введение эмбарго на российскую нефть в течение от шести до восьми месяцев; отключение от SWIFT трех банков; санкции против трех медиакомпаний, 57 человек и 16 компаний. Об этом говорится в документах с предыдущими вариантами санкционных решений, которые оказались в распоряжении Радио Свобода.

Документы содержат предложение запретить прямо или косвенно покупать, импортировать или транспортировать сырую нефть и нефтепродукты РФ. При этом планируется отсрочить полное эмбарго на сырую нефть на шесть месяцев, а на нефтепродукты – на восемь. Венгрии и Словакии могут разрешить исполнение заключенных ранее контрактов до 31 декабря 2023 года.

Проект пакета также предусматривает отключение от SWIFT, кроме Сбербанка, еще двух российских банков: Кредитный банк Москвы и Россельхозбанк.

Кроме того, планируется ввести санкции против трех медиа компаний: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ-Центр International.

Евросоюз также рассматривает новый санкционный список из 57 человек и 16 компаний. Среди них:

- глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев,

- российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, известный как "мясник Мариуполя",