Что может войти в новый пакет санкций ЕС против России

Шестой пакет санкций против России может предусматривать введение эмбарго на российскую нефть в течение от шести до восьми месяцев; отключение от SWIFT трех банков; санкции против трех медиакомпаний, 57 человек и 16 компаний. Об этом говорится в документах с предыдущими вариантами санкционных решений, которые оказались в распоряжении Радио Свобода.
Документы содержат предложение запретить прямо или косвенно покупать, импортировать или транспортировать сырую нефть и нефтепродукты РФ. При этом планируется отсрочить полное эмбарго на сырую нефть на шесть месяцев, а на нефтепродукты – на восемь. Венгрии и Словакии могут разрешить исполнение заключенных ранее контрактов до 31 декабря 2023 года.
Проект пакета также предусматривает отключение от SWIFT, кроме Сбербанка, еще двух российских банков: Кредитный банк Москвы и Россельхозбанк.
Кроме того, планируется ввести санкции против трех медиа компаний: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ-Центр International.
Евросоюз также рассматривает новый санкционный список из 57 человек и 16 компаний. Среди них:- дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова и его жена Татьяна Навка,
Шестой пакет санкций против России, который планируют принять на этой неделе, будет состоять из четырех частей.